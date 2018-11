FacebookDown. Afinal, o que se passa com o Facebook e Instagram?

Vários utilizadores das redes sociais Facebook e Instagram relataram esta terça feira, 20 de novembro, dificuldades em aceder às suas contas. A instabilidade está a afetar utilizadores um pouco por todo o mundo.

De acordo com a ferramenta “Downdetector“, foram reportados problemas no Facebook principalmente nos Estados Unidos, Europa e alguns países da América Latina. Relativamente ao Instagram, a Grã-Bretanha e os estados de Nova Iorque e Washington foram mais afetados, sendo que alguns utilizadores na Europa também estão a sentir instabilidades.

Como costuma acontecer nesses casos, o Twitter é o site utilizado por alguns usuários para relatar a dificuldade de acesso noutra rede social. Vários internautas brincaram com a instabilidade e usaram a hashtag “#FacebookDown”. Já é o assunto mais comentado no Twitter, com mais de 21,8 mil posts sobre o assunto.

Em resposta às falhas na rede social, o Facebook manifestou-se no Twitter afirmando que estão cientes dos problemas e que estão a trabalhar no sentido de emendar a situação.

We know some people are having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.

— Facebook (@facebook) 20 de novembro de 2018