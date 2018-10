Facturação da Semapa cresceu 1,7%, para 1.636,6 milhões de euros

A Semapa encerrou os primeiros nove meses deste ano com uma faturação de 1.636,6 milhões de euros, um, crescimento de 1,7% face ao período homólogo do ano passado.

A ‘holding’ que controla a The Navigator e a Secil conseguiu um total de 1.233,6 milhões de euros em exportações durante o período em análise, o que corresponde a cerca de 75% do total do volume de negócios da empresa.

Por seu turno, o EBITDA da Semapa nos primeiros nove meses deste ano registou um crescimento de 9,3%, para 410,6 milhões de euros.

Os resultados líquidos da ‘holding’ no período em questão ascenderam a 97,5 milhões de euros, mais 24,9% que no período homólogo de 2017.

Segundo o comunicado enviado há pouco para a CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, este crescimento dos lucros da Semapa deveu-se a um crescimento de 35 milhões no EBITDA, à diminuição de depreciações, amortizações e perdas por imparidade no valor de 13,9 milhões de euros, mas também devido ao agravamento dos resultados financeiros líquidos em cerca de 8,2 milhões de euros, e ao aumento de impostos sobre o rendimento em cerca de 16,6 milhões de euros.

A dívida líquida da Semapa fixou-se no final de setembro em 1.605 milhões de euros, após uma redução de 68,7 milhões de euros face ao final de 2017.

A The Navigator fechou os primeiros nove meses deste ano com um volume de negócios de 1.252,3 (que compara com os 1.209,8 milhões de euros do período homólogo de 2017); com um crescimento de 13,5% no EBITDA (para 340,6 milhões de euros); e uma subida de 18,9% dos resultados líquidos (para 163,5 milhões de euros).

Por seu turno, a Secil fechou o período em análise com uma faturação de 367,2 milhões de euros (mais 3,1%, mais 11,9 milhões de euros).

Os responsáveis da Semapa assinalam que, sem o efeito cambial negativo, em particular do euro frente ao kwanza e ao real,o volume de negócios da cimenteira teria sido de 395,9 milhões de euros no período em questão, mais 4,4% que o verificado no período homólogo.

O EBITDA da Secil foi 67,5 milhões de euros, menos 1,9% que nos primeiros nove meses do ano passado. Também aqui o impacto do efeito cambial foi negativo, neste caso de cerca de milhões de euros. Sem ele, o EBITDA teria sido de 72,5 milhões de euros, mais 4,4% que no período homólogo de 2017.

A outra participada da Semapa, a ETSA, que opera na área do ambiente, registou um volume de negócios de 17,3 milhões de euros (menos 18,9%) e um EBITDA de 3,7 milhões de euros (menos 37,8%).