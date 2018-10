Falências milionárias valem 0,7% do PIB estimado para 2019

As maiores insolvências de particulares conhecidas atingiram, nos últimos anos, mais de 1,5 mil milhões de euros, segundo as contas do “Jornal de Notícias” e “Dinheio Vivo” publicadas esta sexta-feira.

Usando o duplo critério da dimensão das dívidas e da importância social dos milionários falidos, as contas apresentadas apontam para um valor correspondente a 0,7% do Produto Interno Bruto português (PIB) previsto para 2019.

Na origem dos 1,5 mil milhões de euros, correspondentes às maiores insolvências particulares conhecidas, está a falência de grandes grupos económicos com a particularidade de que as maiores falências particulares ão figuras praticamente desconhecidas do grande público.