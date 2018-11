Falha da Comissão Europeia expõe dados pessoais de 241 câmaras portuguesas

No total, foram 11.402 câmaras, entre as quais 241 portuguesas, que de acordo com o relatório da Direção-Geral das Comunicações da CE (DG Connect) estiveram acessíveis na plataforma Wifi4EU, segundo revela a edição do “Jornal de Notícias” desta quarta-feira.

Aquela que já é considerada a maior fuga de informação de dados pessoais de presidentes de câmara a nível europeu, aconteceu a 15 de maio de 2018, encontrando-se escondida nos gabinetes da Comissão Europeia em Bruxelas, na Bélgica.

Moradas, números de telemóvel, fotocópias de passaportes e cartões de cidadão, com assinatura visível, estiveram ao alcance de qualquer utilizador através do Wifi4EU, um projeto comunitário que financia a instalação de internet sem fios nos espaços públicos.

Este relatório técnico foi elaborado menos de um mês depois de ter sido detetado o acesso aos dados pessoais e dá conta de “duas vulnerabilidades” que levaram ao cancelamento da primeira fase de candidaturas do Wifi4EU, sendo que uma delas era a hipótese de os utilizadores poderem visualizar “informação dos candidatos e fornecedores, incluíndo dados pessoais”.

O tempo de exposição dos dados variou consoante a câmara, ou seja, a partir do meio-dia do dia 15 de maio, as candidaturas foram abertas na plataforma, sendo possível apenas às câmaras fazer o registo de candidatura e muitas já o haviam feito semanas antes.