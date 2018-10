Falhas nas farmácias deram 45 milhões de negas a utentes

As falhas nas farmácias deixaram 45 milhões de medicamentos por aviar (alguns dos quais considerados essenciais pela Organização Mundial de Saúde) nos primeiros nove meses de 2018, segundo a edição desta terça-feira, 23 de outubro, do “Jornal de Notícias”.

O número de fármacos em falta subiu 28% face ao mesmo período de 2017 e, a manter-se este ritmo, irão ultrapassar em larga escala os valores dos anos anteriores. Só no passado mês de setembro foram reportadas cerca de 6,3 milhões de embalagens em falta (mais 42% do que no período homólogo), por 1.949 fármacias (67%) do total, de acordo com o relatório do Observatório dos Medicamentos em Falta do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (Cefar) da Associação Nacional das Farmácias (ANF).

As farmácias têm cada vez mais dificuldades em responder às necessidades dos doentes, que acabam por ter de fazer várias deslocações para aviar receitas, já que as prateleiras se encontram quase sem stock por falta de liquidez.

A embalagem de 30 comprimidos da aspirina GR 100 miligramas registou perto de 488 mil faltas no mês de setembro, este que é um analgésico e antipirético, muito prescrito também para parevenir doenças cardiovasculares.

No segundo lugar surge o Sinemet, um farmáco cuja rutura de stock no fabricante está a gerar preocupação nos doentes de Parkinson.