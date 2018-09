Falta de regulamentação da segurança a bordo está afastar navios para outros registos, avisa a SDM

Ler mais

A falta de regulamentação para a utilização de segurança armada a bordo dos navios de bandeira portuguesa está não só a afastar novos navios e armadores do Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) como também a conduzir à saída de navios que já estavam registados, alerta a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM).

Segundo os dados a que o Económico Madeira teve acesso, entre saídas já consolidadas e outros processos em curso, serão 17 os navios de grandes armadores internacionais a abandonar este ano o MAR. Esta situação, lamenta a SDM, “prejudica a imagem de Portugal no plano internacional, a credibilidade alcançada com muito empenho pelo registo internacional Português e, consequentemente, representa perda de competitividade e de receita para a Região Autónoma da Madeira”.

A SDM, entidade responsável pela gestão e promoção do MAR, diz ter já alertado o Governo português para o risco que correm os navios de bandeira nacional e as suas tripulações e apela a que seja acelerado o processo legislativo para proteger “convenientemente” os marítimos.

O aumento do número de ataques piratas nas costas africanas, na América do Sul e na Ásia, preocupa toda a indústria do shipping, sublinha a Sociedade de Desenvolvimento, aludindo aos casos recentes dos ataques ao graneleiro do armador suíço Massoel Shipping, MV Glarus, que navegava sábado passado em águas territoriais da Nigéria, com 19 tripulantes a bordo, 12 dos quais foram sequestrados e ao navio grego Pantelena atacado, em Agosto, a cerca de 40 milhas náuticas de Liberville, capital do Gabão, e cujos 17 marítimos a bordo estiveram sequestrados durante nove dias.

“São dois dos casos mais recentes que elevaram a preocupação do sector, para além da situação do Golfo da Guiné actualmente conhecido como um hot spot da pirataria marítima internacional”, ressalva fonte da SDM.

400 tripulantes em navios registados em Portugal

A criação de regulamentação em Portugal para a segurança armada a bordo dos navios é um dos temas que tem levantado forte apreensão.

“A situação é urgente. Todos os dias, marítimos, navios e mercadorias transportadas correm riscos graves. Cerca de 400 cidadãos nacionais portugueses são tripulantes de navios registados em Portugal e o País não se pode alhear da sua proteção, tal como não se pode alhear da proteção dos outros milhares de marítimos que orgulhosamente navegam com a bandeira nacional”, refere René Menzel, membro da Direção da European International Shipowners Association of Portugal (EISAP) e managing director da Hammonia Reederei, empresa do grupo Peter Doehle com mais de 70 navios registados em Portugal.

René Menzel lembra que esta lacuna constitui um forte handicap para o crescimento de Portugal enquanto espaço para o desenvolvimento da indústria do shipping. “Atuar rapidamente seria um sinal muito positivo para todos”, defende.