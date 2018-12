Família rejeita que Mário Soares seja transladado para o Panteão

O Partido Socialista (PS) vai abandonar a intenção de transladar o corpo do antigo Presidente Mário Soares, que morreu no ano passado, para o Panteão Nacional, avança o Diário de Notícias (DN) neste domingo. Os dois filhos de Mário Soares, João e Isabel, opõem-se à atribuição de honras de Panteão ao pai – e João Soares já comunicou essa decisão ao líder parlamentar do PS, Carlos César.

Em Julho do ano passado tinha sido proposta por um grupo de deputados do PS e do PSD uma “alteração cirúrgica” sobre as honras do Panteão Nacional para que os restos mortais de Mário Soares pudessem para lá ser transladados, o que motivou uma discussão sobre as personalidades que mereceriam igual distinção.

Ao DN, João Soares agradece a intenção mas considera que “fazer uma lei especial para Mário Soares e os ex-Presidentes seria absurdo”.