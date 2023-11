Juan Villén recomendou “cautela aos consumidores, que façam as suas contas assumindo um cenário de taxas de juro altas por um longo período”.

15 Novembro 2023, 19h00

O diretor-geral do idealista, Juan Villén, referiu que as “famílias devem assumir cenário de juros altos por um longo período”.

Além disso, Villén recomendou “cautela aos consumidores, que façam as suas contas assumindo um cenário de taxas de juro altas por um longo período. E até que façam um planeamento das suas finanças familiares com taxas um pouco mais elevadas, para que estejam prevenidos”.

“Ao definir a estratégia da sua política monetária, o BCE tem-se mostrado determinado em subir as três taxas de juro diretoras na medida necessária para travar a inflação na Zona Euro – que no mês passado atingiu a variação mais baixa dos últimos dois anos. Na última reunião de outubro, depois da continuada onda de subidas, o regulador europeu optou fazer uma pausa no aumento dos juros – que se refletem tendencialmente nas Euribor – deixando-os no atual patamar dos 4%”, frisou o diretor geral.

Juan Villén alertou que “vencer a inflação é uma tarefa difícil” e, tendo em conta “as incertezas geopolíticas e a proximidade do inverno, e o seu possível impacto nos preços da energia, deveríamos ter cautela na hora de considerar o fim da escalada das taxas de juro diretoras”.

De forma a tentar antecipar o futuro da política monetária do BCE, Juan Villén apontou que há que “olhar para as variáveis externas mais de perto, nomeadamente a evolução das guerras [na Ucrânia e no Médio Oriente], das cadeias de abastecimento, do crescimento económico ou da inflação”.