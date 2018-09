Farfetch vale 7,02 mil milhões de dólares em bolsa

Ler mais

A Farfetch entrou esta sexta-feira na bolsa de Nova Iorque com o ticker FTCH. No lançamento do IPO, as ações da empresa valiam 20 dólares (17,03 euros), mas no final da sessão fecharam com uma cotação de 28,45 dólares. Ao fecho da sessão, a Farfetch tinha uma capitalização bolsista de 7,02 mil milhões de dólares (6 mil milhões de euros). As ações valorizaram mais de 40%. O volume transacionado no primeiro dia em bolsa foi de 25,4 milhões de títulos.

O IPO (Oferta Pública de Aquisição) foi de 44,2 milhões de ações de Classe A com a Farfetch a encaixar 885 milhões de dólares (754 milhões de euros).

A Farfetch, fundada pelo português José Neves e sediada em Londres, vende peças luxuosas de vestiário e oferece serviços de devolução de produtos, análise de dados dos clientes para determinar estratégias de preço e inventário e ainda serviços que ajudam vendedores a criarem produtos para lojas boutique online.

José Neves detém a totalidade das ações de Classe B (42,4 milhões de ações) através de uma holding sediada na Ilha de Man e não terá vendido nenhuma das ações no IPO. De acordo com os documentos entregues na SEC, as ações de Neves são convertíveis em ações de classe A.

De acordo com a Bloomberg, a 31 de dezembro de 2017 a Farfetch tinha quase 940 mil clientes ativos no seu site, um aumento de 44% em relação em termos homólogos.

Apesar do capital angariado no IPO, a Farfetch nunca apresentou lucros. No ano passado, a empresa gerou 386 milhões de dólares em receitas mas registou perdas de 58 milhões de dólares.

Entre os maiores da accionistas da e-commerce portuguesa, estão Kadi Group (afiliada da JD.com) tem 16,6%,o segundo maior acionista é a Index Ventures, com 11,49%, e ,o terceiro é Advent Venture Partners com 11,05%.

