Faria de Oliveira alertou: “Os GAFA são a grande ameaça ao negócio bancário”

O presidente da Associação Portuguesa de Bancos na Money Conference, que se realizou em Lisboa na quinta-feira, escolheu como tema do seu discurso os desafios do futuro do dinheiro.

“A inovação tecnológica está a facilitar o aparecimento de novos atores no mercado de serviços financeiros e as instituições financeiras incumbentes, quer por via das novas necessidades dos clientes e das oportunidades que a tecnologia oferece, quer pela pressão concorrencial dos novos players, estão a mudar e a adaptar os seus modelos de negócio” referiu o presidente da Associação do setor bancário.

Fernando Faria de Oliveira explicou que “estas mudanças contribuem necessariamente para aumentar a eficiência do sector e melhorar a experiência dos clientes bancários, mas, ao mesmo tempo, provocam uma alteração profunda da natureza dos riscos a que o sistema financeiro está sujeito”.

“A rápida disseminação das empresas de tecnologia financeira, do shadow banking e dos criptoativos introduz novos riscos que obrigam a mudanças no modelo de regulação e de supervisão”, apelou o presidente da APB.

O representante do setor bancário lembrou que “o setor bancário, ele próprio uma fintech, está na linha da frente da inovação, que acolhe com grande entusiasmo e interesse”.

Faria de Oliveira acredita na economia de mercado e, inevitavelmente, na concorrência, que sempre foi benéfica para consumidores e um estímulo para os operadores.

A banca apenas pretende “o tratamento regulatório idêntico entre incumbentes e entrantes, preservando a confiança dos clientes, e garantido a segurança, a estabilidade financeira e a integridade do sistema”. apelou o presidente da APB, acrescentando que “este aspeto é particularmente crítico para o sector bancário quando a grande ameaça ao negócio bancário surge, não das startups FinTech – onde o caminho tem sido, acima de tudo, o da cooperação -, mas dos operadores das grandes plataformas digitais, os designados GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), todos eles entidades não europeias.

Faria de Oliveira referia-se à entrada da Amazon (Amazon payments), da Apple, do Facebook (Login and pay via profile) e do Google (Google wallet) no mercado dos pagamentos.

“Estas entidades possuem muita informação sobre os clientes, o que lhes permite oferecer produtos e serviços “tailormade”, de uma forma que, no limite, exclui os restantes operadores, incluindo os prestadores de serviços financeiros incumbentes”, disse o presidente da APB.

“Quanto aos criptoativos (Bitcoin e ICOs), que não são moeda, pois a sua volatilidade claramente os desqualifica como tal, emergem como principais preocupações a prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo e a segurança dos utilizadores”, adiantou.

O Presidente da APB apelidou de “contexto de transformações algumas disruptivas”, as mudanças que estão a acontecer “a um ritmo vertiginoso, que compreende não apenas respostas às alterações comportamentais e interesses dos clientes, às alterações tecológicas e às preocupações de sustentabilidade ambiental e social, como também ao aparecimento de novos operadores”.

“Autoridades regulatórias e de supervisão sectoriais, autoridades de concorrência, e os próprios operadores encontram-se num processo de aprendizagem e a desenvolver um intenso trabalho de adequação do quadro legal e regulatório a esta nova realidade, com o objetivo último de garantir a segurança dos clientes e a estabilidade financeira”, alertou Faria de Oliveira.

“O futuro do dinheiro, do seu manuseamento, está na mão do cliente, das suas necessidades, conveniências e opções, e dos operadores, bancos e outros, na sua capacidade de resposta a um novo e desafiante paradigma”, concluiu.

Faria de Oliveira aproveitou também para falar da economia portuguesa no geral dizendo que “importa repetir à exaustão: se não criamos mais riqueza, o país permanecerá vulnerável a choques adversos e os portugueses muito afetados em termos de nível de vida”.

“Temos, pois, de ser muito mais ambiciosos nas metas de crescimento económico, definindo estratégias consistentes,

consequentes e coerentes para o atingir. E podemos – aliás, devemos -, aprender com os vários exemplos de outros países”, disse.