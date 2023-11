Farminvest com lucros consolidados de 5,9 milhões

A dívida consolidada da Farminvest fixou-se em 219,5 milhões. No que diz respeito à evolução da dívida consolidada líquida no final do 3º trimestre de 2023, verificou-se uma redução de 25,8 milhões de euros.

10 Novembro 2023, 23h50