“Fazer de cada antiquário um inspector da PJ não é solução para o branqueamento de capitais”

Em entrevista ao Jornal Económico, Isabel Lopes da Silva, vice-presidente da APA – Associação Portuguesa de antiquários explica os obstáculos legislativos ao setor, que está a promover até hoje, dia 18 de novembro, a primeira edição da Feira de Arte Antiguidades, em Lisboa.

A Associação Portuguesa dos Antiquários (APA) está a promover desde o passado dia 14 de Novembro, até dia 18, na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, a primeira edição da sua Feira de Arte e Antiguidades.

Dedicada à arte contemporânea e às antiguidades, a feira da APA conta com a participação exclusiva de membros da associação, reunindo 15 antiquários e galeristas portugueses.

Na véspera da abertura todas as obras em exposição foram submetidas a uma comissão de peritagem idónea composta por reconhecidos pintores, conservadores de museus e críticos de arte.

Segundo a organização deste evento, os antiquários aceitaram o desafio de apresentar na feira da APA apenas as melhores peças, resultando assim numa feira mais reduzida e intimista. A feira pretende ainda chegar a novos públicos promovendo a troca de opiniões, histórias e o contacto directo e mais personalizado entre os antiquários e os visitantes.

A propósito deste certame, o Jornal Económico efetuou uma entrevista à vice-presidente da APA, Isabel Costa da Silva, para perceber a realidade deste setor de atividade económica pouco conhecido do grande público. Destacam-se as fortes críticas aos legisladores e ao Estado.

Quanto vale o setor dos antiquários em Portugal, em termos de empresas e empregos (diretos e indiretos) criados, contributo para a economia, preservação do património, valor social, etc?

Não temos dados sobre isto até porque há quem venda antiguidades e não faça parte da APA. De qualquer modo, os nossos associados não nos fornecem este tipo de informação. O que posso adiantar é que a maioria destas empresas são microempresas, mas que fazem parte da dinâmica que toca ramos tão distintos da academia/investigação, museologia, conservação e restauro, organização de eventos. Ou seja, o antiquariato emprega muita gente e faz mexer a cidade e o país, agora números concretos não lhos sei dar.

O contributo para o património é enorme como recentemente vimos na força que fizemos para a alteração do RJOC (regime jurídico da ourivesaria e das contrastarias) que era um atentado ao património. Felizmente, conseguiu-se sensibilizar o legislador para o erro crasso que tinha cometido. Noutro aspeto, pelas mãos do antiquário passam muitas peças e o conhecimento que dai advém é ímpar. Cada peça é única, mas enquadra-se num estilo ou época, com técnicas de fabrico próprias, etc. Daí a colaboração que temos vindo a desenvolver com museus, incluída a venda de algumas peças para os museus nacionais e estrangeiros.

Quanto movimenta este setor, em média, por ano, e qual tem sido a sua evolução recente?

Não há dados

Quais são as perspetivas de evolução do setor em Portugal?

As perspetivas são boas e más. A parte má é a legislação portuguesa que cada vez mais nos impede de trabalhar. O RJOC, a lei da segurança privada, a lei da exportação, a lei do branqueamento de capitais, a lei da proteção de dados, tudo leis importantes e necessárias, mas que o legislador português entendeu devido observar de tal forma que se torna muito complicado fazer-se o que quer que seja. Ao contrário dos nossos colegas estrangeiros, onde os seus governos adaptaram as leis às necessidades das pessoas e não o inverso, como em Portugal. A parte mais sorridente é que Portugal é um país com uma produção de grande qualidade artística e técnica e internacionalmente apreciada no que toca a antiguidades. O facto de Portugal estar a recuperar economicamente será também uma boa notícia para os antiquários. De qualquer modo, o comércio funciona melhor quanto menos fronteiras existirem, quanto menos muros existirem e quanto menos complexos existirem.

Quais são os grandes problemas que o setor enfrenta e quais são as soluções preconizadas?

As maiores dificuldades serão as impostas a nós próprios pelos legisladores portugueses. O conjunto de leis que nos afeta toca no absurdo. De mãos atadas, é difícil trabalhar. Para além disso, temos a conjuntura internacional. Hoje, trabalhamos em Lisboa mas o palco é o mundo todo, e o palco digital também muda as regras do jogo já que a loja, se bem que importante, já não é opção para muita gente.

Quais são as grandes oportunidades que se podem abrir para o setor e qual a melhor forma de as aproveitar?

A grande oportunidade seria o Parlamento proceder às alterações legislativas de que temos vindo a falar desde 2015 e não nos sobrecarregar com mais legislação que comporta gastos absurdos que põem em causa a viabilidade financeiras das empresas. Era o legislador facilitar o comércio intra e extracomunitário, era o governo fornecer verbas aos museus nacionais para estes poderem adquirir peças aos antiquários. Uma política que pensasse um pouco no antiquariato não fazia mal a ninguém.

Quais as grandes semelhanças e diferenças entre o setor em Portugal e nos outros países da Europa e do Mundo?

A grande diferença é, primeiramente, legislativa. Portugal será o país onde é mais difícil fazer o que quer que seja burocraticamente. O comércio é para ser facilitado e não dificultado, este conjunto de leis não protege nada nem ninguém. Fazer de cada antiquário um inspector da PJ não é solução para o branqueamento de capitais, não permitir a exportação de um objeto para o estrangeiro também não protege património nenhum já que o antiquário investe na peça, e como o Estado depois também não a compra, o antiquário fica só mais perto da pobreza. A obrigatoriedade de ter cofres de abertura retardada é patética. São só despesas sem retorno algum. Os nossos colegas da Europa ou EUA têm, por norma, a vida facilitada, têm museus que adquirem peças, legisladores que entendem sobre o que legislam e por aí fora.