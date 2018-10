FC Barcelona prestes a tornar-se o clube “que mais fatura no mundo”

Ler mais

O FC Barcelona previu a entrada de 960 milhões de euros nos cofres ‘culès’ para esta temporada desportiva, na sequência da apresentação do orçamento do clube para a época 2018/2019, esta terça-feira.

“ [O FC Barcelona] vai tornar-se no clube desportivo que mais fatura no mundo”, afirmou o CEO do clube catalão, Oscar Grau, citado pelo “El Economista”.

Grau fez saber ainda que os custos operacionais previstas na atual época vão ascender aos 929 milhões de euros e que o clube terá um lucro líquido de 15 milhões de euros, menos cinco milhões do que no ano fiscal 2017/2018 (resultado líquido de 20 milhões de euros).

Na última temporada, a equipa blaugrana obteve uma receita de 914 milhões de euros, um resultado recorde na história do clube, e registou 882 milhões em custos operacionais. Nessa época, a dívida líquida foi de 157,45 milhões de euros.

A contribuir para estes valores estiveram os 18 milhões relativos a quotas de sócios, a 170 milhões a partir da bilheteira do Camp Nou (incluindo, visitas ao estádio e museu), 187 milhões de euros em direitos televisivos e 299 milhões de euros em patrocínios e marketing. O valor da transferência de Neymar para o PSG, de 22 milhões de euros, também influenciou os resultados financeiros.

Uma vez apresentado, o novo orçamento terá ainda de ser aprovado em assembleia geral de sócios, que se realiza no dia 20 de Outubro. A apresentação do orçamento contou ainda com a presença de Enrique Tombas, tesoureiro do Barceliona, além de Oscar Grau.