FC Porto é a SAD com menos percentagem dos passes dos jogadores

O Futebol Clube do Porto é dos três grandes a SAD que possui menos de 100% da totalidade dos passes dos seus jogadores (13 de 21), bem como aquele que apresenta uma relação qualidade-preço menor, pelo facto de ser o que tem uma estrutura salarial mais elevada, face a Benfica e Sporting, segundo o Estudo do Observatório do Futebol da Universidade Europeia.

Dos dois clubes de Lisboa, os encarnados foram aqueles que apresentaram resultados positivos sem a necessidade de transferirem jogadores, não fazendo desse modo, a sua operação depende da compra e venda de jogadores para continuar com uma situação financeira positivo.

A Benfica SAD reduziu mesmo o valor do plantel em menos nove milhões de euros, enquanto o Sporting aumentou a equipa em 27 milhões, factor que se deveu à aquisição de três jogadores, aumentando assim os custos em ordenados não proporcionais.

