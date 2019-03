Recorde no futebol português: FC Porto vende Éder Militão ao Real Madrid por 50 milhões

É a transferência mais alta de sempre no futebol português, pulverizando os recordes anteriores. A venda do defesa brasileiro superou transferências como a de João Mário do Sporting para o Inter de Milão ou a de Axel Witsel do Benfica para o Zenit da Rússia.

O Futebol Clube do Porto acaba de confirmar a transferência de Éder Militão, para o Real Madrid no valor de 50 milhões de euros. A transferência será concretizada no final desta temporada, com o internacional canarinho a ter direito a seis anos de contrato.

“A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Real Madrid para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Eder Militão pelo valor da cláusula de rescisão de 50.000.000 € (cinquenta milhões de euros), com efeitos no final da época”, lê-se no comunicado enviado à CMVM.

O jogador brasileiro que tanto pode atuar como central, como no lado direito da defesa chegou esta epóca aos ‘dragões’ proveniente do São Paulo, tendo custado dez milhões de euros.