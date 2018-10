Fernando Ribeiro Mendes consegue 617 assinaturas e formaliza candidatura à liderança da Associação Montepio

Fernando Ribeiro Mendes, candidato à liderança da Associação Mutualista do Montepio Geral, formalizou a sua candidatura esta segunda-feira ao início da manhã, na sede da Associação Mutualista em Lisboa, com a entrega de um número de 617 assinaturas agora entregue pela candidatura ‘União e Confiança’ representa simbolicamente todo o universo de associados da instituição. Ou seja, uma assinatura por cada mil associados do Montepio.

O principal rival à lista do atual conselho de administração da Associação Mutualista Montepio Geral superou as 300 assinaturas requeridas pelos estatutos.

De acordo com Ribeiro Mendes: “Pretendemos com este número emitir um sinal claro de que a nossa candidatura olha para todos os nossos associados e está empenhada em recuperar e credibilizar a instituição, devolvendo o Montepio a quem efetivamente ele pertence”. Estas eleições, são para o atual administrador da Associação, “cruciais na vida da Associação Mutualista, por se realizarem no momento fundamental para a criação das condições de adaptação aos novos critérios que a supervisão exige à luz da nova legislação. E num ponto de viragem que exige o desenvolvimento de novos benefícios e práticas para com os associados, dando assim respostas aos crescentes desafios e necessidades da instituição e da sociedade.”

Fernando Ribeiro Mendes, foi o primeiro a formalizar a candidatura, encabeça uma lista paritária ao Conselho de Administração da Mutualidade, sendo acompanhado por Miguel Coelho, atual administrador e quadro do Montepio, pelo gestor Pedro Corte Real, por Nazaré Barroso, Vogal do Conselho da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e por Ana Cristina Albuquerque, Presidente da Inovar Autismo – Associação de Cidadania e Inclusão.

A lista ao Conselho Geral tem como primeiro nome João Costa Pinto, economista e ex-Vice-Governador do Banco de Portugal. Já a lista para a Mesa da Assembleia Geral, apresenta João Proença, sindicalista, e ex-Secretário Geral da UGT como candidato. João Carvalho das Neves, ROC, professor universitário e gestor é o primeiro para o Conselho Fiscal.

Fernando Ribeiro Mendes define como razões principais da escolha dos candidatos “o facto de todos eles darem resposta às necessidades da Associação Mutualista, aliando o rigor da gestão às causas sociais. E acima de tudo por serem nomes inatacáveis, sem qualquer suspeita junto das entidades de supervisão e judiciais”.

Já quanto à eventual candidatura do atual Presidente da Associação Mutualista, uma notícia avançada pelo Jornal Económico, Ribeiro Mendes é claro, ao afirmar que “o Dr. Tomás Correia, por força dos processos abertos no regulador da banca e no domínio judicial, caso viesse a ser eleito teria de sair no dia seguinte por força do novo Código Mutualista, uma vez que não se pode registar previamente como é agora exigência. Ou seja, estaria a prejudicar, uma vez mais, o Montepio. Tenho esperança de que ele tenha sentido de responsabilidade suficiente para sair pelo próprio pé, já não pela porta grande, mas ainda com alguma dignidade”.

“Entregues as assinaturas e confirmada a candidatura da lista ‘União e Confiança’, Fernando Ribeiro Mendes e os restantes elementos irão iniciar contatos com os associados e com os funcionários de todo o universo Montepio, garantindo acima de tudo novas visões e explicando a estratégia que assenta em acrescentar mais valor e importância a quem trabalha no universo Montepio”, diz o comunicado.