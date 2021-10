Ferro Rodrigues recebe Nancy Pelosi na segunda-feira no parlamento

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, reúne-se na segunda-feira, no parlamento, com a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, no âmbito da 67.ª Sessão Anual da Assembleia Parlamentar da NATO.

De acordo com uma nota divulgada pelo gabinete de Ferro Rodrigues, durante o encontro, previsto para o final da manhã, serão abordados “temas da atualidade política internacional” e também será “feito o balanço da iniciativa realizada” em 29 de junho, intitulada “União Europeia – Estados Unidos da América – O Diálogo Transatlântico e a sua importância para a defesa da Democracia: o papel dos parlamentos”.

Esta iniciativa juntou os presidentes da Assembleia da República portuguesa, da Câmara dos Representantes norte-americana e do Parlamento Europeu “com o objetivo de valorizar o diálogo transatlântico e de reforçar o papel dos parlamentos na defesa da democracia e das suas instituições”, prossegue a nota.

Também na segunda-feira, a democrata Nancy Pelosi vai receber um prémio, foi anunciado esta sexta-feira. A informação foi avançada na conferência de imprensa que marcou a abertura dos trabalhos desta sessão – que decorre até à próxima segunda-feira – com o presidente da Assembleia Parlamentar da NATO, o congressista norte-americano Gerald Connolly, a secretária-geral desta Assembleia, a francesa Ruxandra Popa, e o deputado social-democrata Adão Silva, presidente da delegação portuguesa da Assembleia Parlamentar da NATO.

“Ficamos muito satisfeitos e agradecemos muito à direção e ao presidente da Assembleia Parlamentar da NATO porque vai haver a atribuição de um prémio, pela primeira vez. O prémio é o’“Women for Peace and Security Award’ [Prémio Mulheres para a Paz e Segurança] que vai ser entregue pela primeira vez, logo em Portugal, nesta sessão, a uma grande mulher que é a ‘speaker’ Nancy Pelosi”, avançou o deputado Adão Silva.

A sigla NATO corresponde à expressão inglesa “North Atlantic Treaty Organization” (Organização do Tratado do Atlântico Norte, também conhecida como OTAN).

O parlamento português recebe entre hoje, sexta-feira, e 11 de outubro a 67.ª sessão da Assembleia Parlamentar da NATO, que contará com a presença do secretário-geral da Aliança e abordará a situação no Afeganistão e a pandemia Covid-19.

A sessão anual, organizada este ano em Lisboa, vai contar com a participação de membros do Governo português, representantes oficiais da NATO, especialistas em assuntos de defesa, legisladores dos 30 estados-membros da NATO e representantes de países parceiros da Aliança e de órgãos parlamentares.

De acordo com o programa oficial, entre os temas em cima da mesa estarão a agenda NATO 2030 e a revisão do conceito estratégico, “as lições retiradas do envolvimento da NATO no Afeganistão”, a Rússia e China, a evolução da situação no Médio Oriente e no Norte de África, alterações climáticas e até “a resiliência democrática e a desinformação” ou a pandemia da Covid-19, entre outros.

A reunião plenária de segunda-feira (11), contará com intervenções do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, o primeiro-ministro, António Costa, da Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, Nancy Pelosi, do Subsecretário-Geral das Nações Unidas, Jean-Pierre Renaud Lacroix (em representação do Secretário-Geral, António Guterres), e do Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, entre outras.