Ferro Rodrigues sobre Angola: “Prevalece a união enquanto Estados iguais e amigos”

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, reconheceu esta quinta-feira Angola como um “Estado igual e amigo”. O presidente do Parlamento lembrou a “singular amizade entre Angola e a profundidade e extensão” entre os dois países, baseada na igualdade e respeito mútuo.

“Reconhecemos as nossas diferenças, mas o que prevalece é a nossa união enquanto Estados iguais e amigos”, afirmou Eduardo Ferro Rodrigues.

O presidente do Parlamento reiterou ainda o apoio para que Luanda seja a sede do secretariado parlamentar da CPLP. “Não esquecemos o apoio de Angola à candidatura de António Guterres à Organização das Nações Unidas (ONU), nem o apoio da candidatura de António Vitorino à Organização Internacional para as Migrações (OIM)”, lembrou o presidente do Parlamento.

João Lourenço foi recebido com honras militares pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, em sessão solene de boas-vindas, no quadro da visita oficial de três dias a Portugal. Esta é a primeira visita de João Lourenço a Portugal desde que tomou posse. A visita marca uma nova fase das relações político-diplomáticas entre os dois países, depois do “irritante” judicial que envolveu o antigo vice-presidente de Angola Manuel Vicente.

Esta manhã, o presidente angolano João Lourenço garantiu, em conferência de imprensa conjunta com o presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, que a tensão diplomática entre Angola e Portugal, devido à Operação Fizz, já foi ultrapassada, após a decisão da justiça portuguesa de enviar para Luanda o processo em que Manuel Vicente é acusado de corrupção.

(em atualização)