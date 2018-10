Ferrovial ganha contrato no Reino Unido no valor de 366 milhões de euros

A empresa Amey, filial da espanhola Ferrovial Servicios no Reino Unido, foi selecionada pela Highways England para realizar a manutenção da denominada “Área 10”, a rede de estradas que liga as cidades de Manchester e Liverpool, no noroeste da Inglaterra.

De acordo com o jornal “El Economista”, o contrato terá a duração de 15 anos e prevê o pagamento de um valor total de 366 milhões de euros à empresa espanhola. A Highways England é o organismo que gere as redes de estradas na Inglaterra e já tinha adjudicado à Amey a manutenção da “Área 7”, na região de East Midlands.

No âmbito deste novo contrato, a Amey vai assegurar a manutenção de uma rede de 501 quilómetros de estradas nos condados de Cheshire, Merseyside, Greater Manchester e Lancashire. O contrato também prevê a reparação de danos e a resposta perante emergências e condições climatéricas adversas.