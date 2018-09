Festival Avesso regressa à Ponta do Sol esta sexta-feira

O Festival Avesso está de regresso à Ponta do Sol, a partir desta sexta-feira, com revista à portuguesa, comédia e espectáculos para crianças.

Na edição 2018, cabe a Florbela Queiroz abrir o certame com o espectáculo ‘Que grande Caldeirada’ que assinala os 60 anos de carreira da actriz. Ainda este fim-de-semana, Zé Abreu apresenta a ‘Herança de Faustino Miséria, de Óscar Fernandes”, com a Oficina de Teatro Clube PT Madeira.

No primeiro fim-de-semana de Outubro, tem lugar a estreia na região do Teatro Estúdio Fontenova. Desde Setúbal, chega ‘A noite antes da Floresta, de Bernard-Marie Koltés’. Para ver a 5 de Outubro.

A 6 de Outubro, ‘Stand Down’, uma criação de Ángel Fragua a partir de dois contos de Félix Albo é o espetáculo que promete. E, para encerrar o Festival Avesso, Paulo Lage apresenta ‘De cá para lá’, um espetáculo para crianças inspirado pelo respeito e o amor pelos animais.

As encenações têm como palco o Centro Cultural John dos Passos, numa organização da Associação Avesso com o patrocínio da Secretaria Regional do Turismo e Cultura/Direção Regional da Cultura e Câmara Municipal da Ponta do Sol.