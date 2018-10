Festival Brands like Bands arranca hoje em Lisboa

Arranca hoje, dia 27 de outubro, o Festival Brands like Bands, festival de bandas de empresas, que nesta edição é inspirado em Zé Pedro, o falecido guitarrista dos Xutos & Pontapés, que participou desde o início no projeto, em 2013.

Este ano, no Festival Brands Like Bands, até 3 de novembro, no Time Out Market, em Lisboa, vão desfilar um conjunto variado de bandas, nomeadamente, The Dudes (Cision), Estado Crítico (CRITICAL Software), Sounds like Mics (Bosch Security Systems), Liberty Big Band (Liberty Seguros), Banda Autentica (Super Bock Group), Dândi (Universidade Nova de Lisboa e Instituto Superior Técnico), To Bee or not to Bee (BEE Engineering), AubayóRacha (Aubay), Electric Bang (Schneider Electric), The MERCERnaries (Mercer), AMT – Band (AMT Consulting), HumansR (Grupo RHmais), Idle 16 (Arvato Bertelsmann), Faíscas (Salesianos de Lisboa), agap2ROCK (Agap2IT), Banda Cofidis (Cofidis), L’Oréal Sharing Beauty Band (L’Oréal), Big Band Siemens (Siemens), ITA (Zurich), Fora-da-Lei (PLMJ – Sociedade de Advogados), Nokia Broad Band (Nokia).

Criado em 2013, o Festival Brands Like Bands, o único Festival de Bandas de Empresas do Mundo, tem três componentes: a primeira, a paixão pela música dos músicos que não obstante os seus compromissos profissionais e pessoais, nunca deixaram de alimentar os seus sonhos; a segunda é envolver empresas que fomentam um elevado grau de motivação, envolvimento e de resiliência entre os seus colaboradores. E, por último, reúne empresas de referência no mesmo espaço, de forma inovadora, criativa e cativante, colaborando com uma causa social.

Os bilhetes têm o valor de três euros, sendo que as receitas de bilheteira vão reverter, na totalidade, para a associação Corações com Coroa, presidida por Catarina Furtado.