Festival de Órgão da Madeira encerra este domingo com concerto sobre barroco italiano

O Festival de Órgão da Madeira encerra este domingo com um concerto no Funchal que tem como tema o barroco italiano.

O espetáculo está a cargo de Claudio Astronio, realiza-se no Convento de Santa Clara, e tem início previsto para as 18h00.

O concerto, com entrada gratuita, tem como tema ‘Consonanze stravaganti’ e tem como um dos objectivos dar a conhecer as tocatas e madrigais do barroco italiano.

Dos concertos integrados no programa do Festival de Órgão da Madeira foi possível dar a conhecer ‘os primórdios da música para órgão’, a ‘inspiração do canto gregoriano’, o ‘romantismo em Inglaterra’. Pela Madeira passaram músicos como: Matthias Havinga, Vincent Dubois, Catalina Vicens, Bruno Forst.