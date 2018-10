Festival de Teatro de Machico traz à Madeira quatro grupos do Continente

O Festival de Teatro de Machico arranca este sábado. Pelo evento vão passar oito projetos teatrais sendo que quatro vêm do Continente.

O evento começa este sábado com a exibição da peça de teatro ‘O Último Baile do Sr. José da Cunha’ que será interpretada pelo Grupo de Teatro ‘Flor de Aldriz’, de Santa Maria da Feira.

A Mansão é o tema que vai ser desenvolvido pelo Grupo de Teatro de Vila do Conde, do Porto, neste domingo.

Os grupos da Madeira começam a actuar a 13 OUTUBRO, com ‘Doente Imaginário’, do Grupo de Teatro Amador da Associação Cultural e Recreativa do Espírito Santo, do porto santo, sendo que a 14 de outubro o festival prossegue com 4Litro.

O Anexo é a proposta do festival de teatro para 20 de outubro num espectáculo a cargo do Grupo AJIDANHA – Associação de Juventude de Idanha-a-Nova, de Castelo Branco.

A 21 de outubro a actuação é do Grupo de Teatro ‘Olimpo’, de Ansião, em Leiria, com o tema os mentirosos.

O Teatro Experimental do Funchal sobe ao palco a 27 de outubro com ‘Um homem só’

O festival é encerrado a 28 de outubro com ‘Terra à Vista’ do Grupo de Teatro de Machico.