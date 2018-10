Festival Indie Lisboa Júnior chega à Madeira com 14 curtas-metragens em cartaz

Ler mais

O Indie Lisboa International Film Festival – versão júnior chega ao Museu de Arte Contemporânea da Madeira (MUDAS), esta quarta-feira e prolonga-se até sexta-feira. O evento tem 14 curtas-metragens no cartaz.

As sessões de cinema desta quarta e quinta-feira são dirigidas às escolas e o programa de sexta-feira é para o público em geral.

O festival tem como propostas as curtas-metragens Príncipe Ki-Ki-Do, O Cozinheiro, O Nariz de Gelo, As Ilhas Gémeas, A Caça, O Apartamento de Sábado, A Ilha, Corvo Branco. Estes filmes enquadram-se na programa para jovens com mais de seis anos e têm por temas Ilhas e Outras Geografias.

Para toda a família o festival propõe Tentação, Ondulação, Príncipe Ki-Ki-Do, Ovelha, Os Viajantes, Laços, Pinguim, numa programação sob o tema Quotidiano Animalário.

O festival integra a programa do MUDAS-HOTSummer e vai apresentar curtas-metragens de sete países.

As sessões de cinema realizam-se às 10.30 e às 15h30, para as escolas, e na sexta-feira são às 15h30 e às 19h30.