Festival internacional de bandolins reúne 200 músicos na Madeira

O Festival Internacional de Bandolins da Madeira vai reunir, no Funchal, cerca de 200 músicos até este sábado.

O evento vai ter músicos de quatro nacionalidades e pretende fazer uma ponte entre a tradição do bandolim da Madeira e o panorama internacional deste instrumento.

“É uma honra acolher no Município, e na casa maior da cultura madeirense, um festival multicultural e internacional que enaltece a música com raízes regionais”, disse Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal, na apresentação do evento.

Dos 200 músicos que vão estar na Madeira a maioria vai fazer a sua estreia no festival.

Este sábado as actuações estão a cargo de Dorina Frati e Piera Dadomo, de Itália, que apresentam o seu espectáculo, a partir das 20h00. O fecho do festival é feito pelo lusoitaliano Quintetto Anedda.