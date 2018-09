Festival junta militares durante três dias em Cascais

O Festival Militar arranca em Cascais na próxima sexta-feira. Até domingo, os três ramos das Forças Armadas vão estar em convívio, num certame que inclui exposições e demonstrações diversas.

“Aproveitando a data do 5 de Outubro e na observância de uma nova política de aproximação das Forças Armadas à população, sobretudo as camadas mais jovens, Cascais vai ser palco de um Festival Militar que contará com a presença de representações da Marinha, do Exército e da Força Aérea”, explica o Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA).

Exposições estáticas e interactivas de capacidades e de divulgação de oportunidades de carreira vão decorrer, durante os três dias, na Baía de Cascais, no Hipódromo Manuel Possolo e no Parque Marechal Carmona, estando prevista, para as 17 horas desta sexta-feira, uma demonstração de salvamento com helicóptero EH-101 Merlin da Força Aérea.

Na Baía de Cascais, poderá também mergulhar na piscina dos mergulhadores da Marinha, desafiar as alturas na torre de escalada dos fuzileiros ou experimentar como é estar no interior de uma viatura blindada de rodas PANDUR.

No sábado, será a vez da Orquestra Ligeira do Exército atuar a partir das 16h30.