Festival para celebrar o Brexit: como as redes sociais arrasaram a ideia de Theresa May

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, anunciou planos de realizar um festival nacional em 2022 para celebrar a saída da Grã-Bretanha da União Europeia em março do próximo ano, mas foi rapidamente ridicularizado nas redes sociais.

Um comunicado divulgado pelo Partido Conservador no governo adiantava que o evento seria chamado de ‘O Festival’ e seria uma espécie de réplica da Grande Exposição de 1851 que celebrou as conquistas da Grã-Bretanha vitoriana e d o Festival da Grã-Bretanha de 1951, realizado logo após a devastação e as dificuldades impostas pela Segunda Guerra Mundial.

“Há quase 70 anos atrás, o Festival da Grã-Bretanha permaneceu como um símbolo de mudança. A Grã-Bretanha mais uma vez está à beira de um novo futuro como uma nação comercial global voltada para fora”, dizia o comunicado.

“Queremos capturar esse espírito para a nova geração, celebrar a sua diversidade e o seu talento e marcar esse momento de renovação nacional com uma celebração única numa geração”, continuava o comunicado, que anunciava cerca de 15o milhões de euros para “planear o evento, que deve gerar biliões de libras para a economia do Reino Unido”.

Mas no Twitter, a visão era menos caridosa e em pouco tempo surgiram dezenas de postes a brincar com o anúncio e a considerá-lo de um imenso mau gosto. Muitos twitters deram mostras de perplexidade perante a decisão do governo, dado que ninguém consegue entender – salvo eventualmente o ex-ministro Boris Johnson e o seu grupo – o que haverá para comemorar: comemorar a saída quer dizer que o tempo comum foi um desperdício.

No meio do ruído houve algumas vozes de apoio ao festival – que poderá ser um mau negócio para os músicos que nele tomarem parte: talvez o mercado do continente se lhes feche, como resposta às festividades. No meio de quem aplaudiu, descobriam-se vários membros dos conservadores que se encontram na Conferência do Partido Conservador, em Birmingham.