Fez-se história na Premier League: pela primeira vez, futebol inglês vai ter uma CEO

Susanna Dinnage vai ser a próxima CEO da Premier League, o campeonato da primeira divisão de futebol inglês, substituindo Richard Scudamore, que esteve no cargo durante duas décadas. A nomeação de Dinnage para liderar a Premier League faz-se numa altura em que a liga mais valiosa do mundo quer preparar-se para a era da transmissão digital, nomeadamente streaming.

Susanna Dinnage, de 51 anos e adepta do Fulham, vai substituir Scudamore que conseguiu fazer negócios milionários para a transmissão dos direitos televisivos dos jogos da Premier League. Com vasta experiência na televisão, onde assumiu diversos cargos de chefia, Dinnage torna-se no quarto CEO da história da Premier League e na primeira mulher de sempre a assumir o cargo no qual começará a exercer funções no início de 2019.

Atualmente, a recém nomeada CEO da Premier League lidera o canal do Discovery, Animal Planet. Antes disso, liderou as operações inglesa e irlandesa do Discovery que, segundo o “Financial Times”, é dono dos canais por cabo TLC, HGTV, Food Network e Eurosport. Neste último, foi Dinnage a implementar e expandir o serviço ‘Eurosport player’ na Europa, segundo o “The Guardian”.

Sobre a nomeação para o novo cargo, Dinnage reconheceu que “representa o pináculo do desporto profissional e que a oportunidade de liderar uma organização tão dinâmica e inspiradora é um grande privilégio”.