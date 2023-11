Gala Superbrands, que celebrou este ano a sua 19.ª edição, distingue as marcas mais referenciadas pelos consumidores, apuradas através de um estudo desenvolvido pela consultora de market intellegence AMINT.

8 Novembro 2023, 22h00

A Fidelidade e a Multicare foram distinguidas como Marcas Superbrands 2023, uma distinção que destaca as seguradoras como sendo marcas Top of Mind de excelência pelos consumidores, “que as realçam pela sua proximidade, confiança, afinidade, satisfação e notoriedade”.

Sérgio Carvalho, Diretor de Marketing da Fidelidade, avança em comunicado que “consolidamos o nosso posicionamento como a seguradora mais premiada em Portugal e reforçamos a nossa responsabilidade de assegurar continuamente seguros de proteção e assistência abrangentes e inovadores”.