Fidelidade emite 500 milhões em dívida subordinada pela primeira vez

A Fidelidade emitiu pela primeira vez dívida subordinada a 10 anos esta sexta-feira, informou a seguradora, tendo angariado 500 milhões de euros com esta emissão.

A seguradora faz saber que esta operação permitiu uma melhoria de 25 pontos percentuais nos seus rácios de solvência, além de otimizar a estrutura de capital da empresa, lê-se no comunicado referente a esta matéria.

O leilão teve uma procura que excedeu em duas vezes a oferta, o que levou ao aumento do montante emitido. Inicialmente, o leilão estava previsto para os 300 milhões de euros, mas acabou por ascender aos 500 milhões face à grande procura de que foi alvo. O comunicado da seguradora detalha ainda que os títulos foram subscritos por “um largo painel de investidores institucionais, maioritariamente europeus e americanos”.

“O grande interesse demonstrado pelos investidores internacionais nesta nossa primeira emissão, é um voto de confiança na solidez, e sobretudo na estratégia de crescimento da Fidelidade e no nosso plano de transformação em curso. Com esta emissão reforçamos os nossos rácios de capital e garantimos uma estrutura diversificada de investidores alinhados na nossa visão de longo-prazo, acompanhando também, desta forma, as estratégias de capital das nossas principais congéneres europeias e mundiais, que há muito vêm recorrendo a este mecanismo”, refere o diretor executivo da empresa, Rogério Campos Henriques.

A dívida emitida pela Fidelidade tem 10 anos de maturidade, podendo, no entanto, ser reembolsada ao fim de cinco, ou seja, em setembro de 2026.