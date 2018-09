FIFA condena SL Benfica a pagar 3,5 milhões de euros a ex-jogador

A FIFA condenou o SL Benfica a pagar 3,5 milhões ao ex-jogador Bilal Ould-Chickh, não reconhecendo o pedido de justa causa invocado pelas ‘águias’ em março de 2017, quando rescindiram o contrato com o holandês de forma unilateral.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a Federação Holandesa, a FIFA, a UEFA, o Benfica e o advogado do jogador, Gonçalo Almeida, foram notificados esta quarta-feira, 26 de setembro da decisão do organismo. Os encarnados ainda podem recorrer para o tribunal arbitral do desporto (TAD).

No entanto, Gonçalo Almeida, revelou ao jornal “Record” que foi intentada “uma ação na FIFA” e saiu a decisão. As partes foram notificadas e a FIFA não reconhece a justa causa e condenou o clube a indemnizar o jogador num montante bem superior a 3 milhões de euros. “Esta decisão reconhece que 99% das pretensões foram alcançadas para já”, esclareceu o representante do jogador.

O SL Benfica contratou Bilal Ould-Chikh ao FC Twente, em 2015. O jogador tinha na altura 18 anos e assinou um contrato válido por cinco anos.

O jogador estava vinculado às ‘águias’ até 30 de junho de 2020 e auferia perto de um milhão de euros por época.