FIFA quer limitar número de jogadores emprestados entre clubes

A FIFA quer limitar entre seis a oito o número de jogadores emprestados entre clubes por cada temporada desportiva, revelou esta sexta-feira à agência “France Presse”, uma fonte próxima do processo.

Esta proposta do órgão máximo do futebol mundial pretende “garantir a integridade das competições” e acabar com situações de monopólio por parte de alguns clubes, que contratam um elevado número de jogadores apenas para serem emprestados a outros clubes, que ficam em posição de inferioridade.

Em Portugal, SL Benfica, FC Porto e Sporting CP emprestaram esta época tanto a equipas nacionais, como internacionais um número de jogadores superior aqueles que a FIFA deseja implementar. Segundo a mesma fonte, a FIFA também equaciona a criação de uma ‘câmara de compensação’, gerida por um banco, que será responsável pela recolha e distribuição de verbas provenientes da transferência de jogadores, destinadas a indemnizar os clubes pela sua formação.