Filmes e séries: os melhores pacotes de entretenimento para os mais pequenos

Já lá vai o tempo em que os portugueses tinham de deslocar-se a um videoclube físico e levar consigo um filme para casa, por um determinado período de tempo. Com a entrada dos videoclubes das operadoras de telecomunicações, assim como as plataformas de streaming, essa realidade mudou drasticamente, uma vez que hoje, ver um filme está (literalmente) à distância de um clique.

MEO Go com conteúdos para os mais pequenos em todos os dispositivos

Por seu turno, a aplicação que a operadora da PT tem permite que a pequenada veja filmes e séries onde quiser, para além de poder ser feito o download de filmes diretamente para o computador e serem vistos mais tarde, sem precisarem de qualquer ligação à Internet, pagando apenas o aluguer do filme, a partir de 1,50 euros.

“A Vida Secreta dos Bichos”, “A Lenda do Dragão”, “O Amigo Gigante” e “À Procura de Dory” são alguns dos disponíveis no Videoclube da MEO nestas férias. Relativamente a séries que podem interessar ao público mais jovem, estão disponíveis, entre várias outras, “Uma Aventura”, “O Pequeno Nicolas” e “Invizimals”.

O MEO Go é gratuito com serviço de televisão, sendo que chega aos 7,99 euros se for MEO Go Single.

NOWO com oferta mais limitada de filmes e séries

Apesar de ser a operadora que apresenta o preço mais competitivo por filme alugado, praticando uma média de 1 a 3 euros, com os filmes a estarem disponíveis durante 48 horas e em várias plataformas através da app ON – gratuita – como computador, telemóvel e tablet, para além da televisão – a NOWO não tem no portfólio qualquer série, ainda. Quanto aos filmes, “À Procura de Dory” é um dos principais destaques.

Os clientes da operadora que tenham subscrito um pacote a partir de 90 canais de televisão, têm direito a utilizar a funcionalidade de videoclube. Ou seja, um pacote que custaria 24,99 euros mensais, no mínimo.

Vodafone disponibiliza pacotes especiais para crianças

Relativamente à Vodafone, os clientes podem alugar mais de 10.000 títulos com novidades todas as semanas, com opções de alta definição, disponibilidade em 48 horas e a possibilidade de se verem os filmes em vários canais a partir da TV Vodafone.

Em termos de séries, os mais pequenos podem contar com “O Pequeno Nicolas”, “A Hora do Timmy” ou “Uma Aventura”. Quanto aos filmes, estão disponíveis “A Vida Secreta dos Nossos Bichos”, “Angry Birds: O FIlme” ou “Alice do Outro Lado do Espelho”.

A Vodafone disponibiliza ainda alguns pacotes de videoclube, como por exemplo o “séries e filmes”, com mais de 1.900 filmes e episódios de séries a um valor mensal de 10,50 euros, ou o “Disney Movies on Demand”, com o qual podem ser visualizados os melhores filmes da Disney/Pixar com uma única mensalidade de 5,25 euros.

Ainda a pensar nos mais pequenos, a operadora britânica dispõe de um pacote “séries e filmes infantis”, com o qual os pequenos podem contar com mais de 1.300 filmes e episódios de séries dos melhores canais infantis, também por 5,25 euros mensais. Esta operadora é, no entanto, a única que não permite o download do conteúdo.

Amazon chega a Portugal por 3 euros/mês

Um ano após a entrada do gigante do streaming Netflix em Portugal – e ainda sem oferta infantil – a Amazon decidiu alargar a disponibilidade da plataforma Amazon Prime Video a 200 novos mercados, cujo serviço, que estava apenas disponível em alguns mercados europeus, é agora global. Desde este mês que, por apenas 2,99 euros por mês, pode acompanhar produções originais da Amazon, tal como outros filmes e séries em streaming.

No entanto, este valor mensal só é aplicado nos seis primeiros meses de subscrição (depois de sete dias de teste gratuitos), sendo que, após esse período, a mensalidade vai fixar-se em 5,99 euros. O produto está disponível para todos clientes da Amazon com contas preexistentes e novos subscritores.

Por outro lado, a Netflix apresenta preços superiores (o plano mais acessível tem o custo mensal de 7,99 euros após um mês gratuito), podendo os filmes e séries exclusivos da gigante do streaming serem vistos em vários formatos, como Smart TVs, PlayStation, Xbox, Chromecast, Apple TV, leitores de Blu-ray, entre outros. Dentro da oferta da Netflix está a hipótese de ver os conteúdos na hora ou transferi-los para ver depois, estando disponíveis em canais como telemóvel, computador e tablet.

Os filmes que os mais novos podem ver a partir da plataforma de streaming passam por “Alvin e os Esquilos”, “Spy Kids” ou “Entrelaçados”, por exemplo. Uma das séries juvenis que tem feito mais sucesso na Netflix é o “Project MC2”, onde um grupo de estudantes envereda por várias aventuras. “Angry Birds”, “Peppa Pig” ou “As Aventuras do Gato das Botas” constam também do portefólio da Netflix.