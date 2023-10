Isto prende-se com um conjunto de fatores de natureza estrutural que não foram todos bem endereçados na minha perspetiva com o programa Mais Habitação. Há um problema de mercado que em larga medida resulta de termos um nível de oferta que está muito abaixo daquele que foi a oferta normal no mercado nas décadas que precederam a crise de 2011 a 2013 e a recuperação do mercado foi extremamente lenta, como todos os indicadores estatísticos mostram. Temos um problema grave de produção numa altura em que parte da procura se internacionalizou, ou seja, em que, para certos segmentos, Lisboa passou a estar no radar para não só investidores, como também potenciais residentes ou de nacionalidades além da portuguesa e não apenas no âmbito da União Europeia [UE]. Tudo isto gerou uma situação que nós conhecemos e que tem estado no centro do debate político. Acho que os membros e os intervenientes no mercado não devem esquecer. Este problema não desaparece. É um problema grave, que tem graves implicações sociais e pode no futuro vir a ter graves implicações políticas se não for bem resolvido ou pelo menos se não se caminhar mais firmemente para a sua resolução.

