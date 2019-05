Final da Champions faz disparar preços dos hotéis em Madrid

A realização da final da Champions League, a 1 de junho próximo, em Madrid, já está a fazer disparar os preços das unidades hoteleiras para esses dias na capital espanhol.

A corrida já se está a fazer sentir desde a passada terça-feira, 7 de maio, quando o Liverpool, após uma recuperação impressionante derrotou em casa, Anfield Road, o Barcelona por 4-0, selando a presença na final da prova máxima de futebol por clubes no Continente europeu.

No dia seguinte, outro clube inglês, o Tottenham, protagonizou outra reviravolta e garantiu a presença na final no estádio Metropolitano (Wanda Estádio), pertencente ao Atlético Madrid, após ter derrotado o Ajax em Amesterdão.

São esperados em Madrid 34 mil adeptos do Liverpool e do Tottenham nesse fim de semana, uma vez que a UEFA atribuiu 17 mil bilhetes para os simpatizantes de cada um dos clubes, que deverão ser colocados à venda nos próximos dias.

Na página ‘web’ da UEFA foram colocados à venda mais quatro mil bilhetes para esta final decisiva.

A UEFA reservou ainda 25 mil bilhetes para os seus compromissos.

Recorde-se que o Estádio Metropolitano tem capacidade para 63.500 pessoas, pelo que a capital espanhola deverá ser invadia por muito mais milhares de adeptos que não poderão ver o jogo ao vivo.

Segundo uma notícia do ‘Cinco Días’ ‘online’, publicada hoje, os preços nas cadeias hoteleiras da capital espanhola e noutras unidades de alojamento poderão multiplicar por 10 em relação às tarifas normalmente cobradas.

O ‘Cinco Días’ avança que após uma consulta ao Trivago, portal especializado em viagens e alojamento turístico, os preços nos hotéis de Madrid para as noites de 31 de maio e 1 de junho vão, neste momento, num preço mínimo de 1.300 euros por noite para um quarto com campa dupla.

Como a generalidade dos hotéis madrilenos só está a permitir a reserva por duas noites para para estas datas, as contas já vão em 2.600 euros para duas noites. E a tendência é para subir quanto mais nos aproximarmos da data da realização da final da Champions League deste ano.

Segundo o ‘Cinco Días’, analisadas cinco das principais cadeias hoteleiras que operam em Madrid (NH, Meliá, Vincci, Eurostars e Ibis), “o aumento médio dos preços nesse fim de semana em comparação com outro do mesmo mês de junho supera os 900% e, em casos concretos, chega até aos 1.000%”.

“O tecto quanto ao preço nestas quatro empresas é assumido pela unidade NH Paseo del Prado, que só tem [quartos] disponíveis desde 6.200 euros por noite, 12.400 no fim de semana. Também é apelativo o facto de o hotel Tryp Alameda, muito próximo tanto do aeroporto de Barajas como do estádio da final, com um preço por noite de 1.275 euros, contra os 96 [euros] que custará poucos dias depois”, assinala o ‘Cinco Días’.

Apesar destes preços, as taxas de ocupação das unidades hoteleiras em Madrid vão estar a níveis muito altas nos dias próximos da final da Champions League.

De acordo com outro portal especializado, o booking.com, a taxa de ocupação dos alojamentos que comercializa na sua plataforma em relação à cidade de Madrid já se fixava nos 97%.

Na anterior final da Champions na capital espanhola, que se realizou no estádio Santiago Bernabéu, em 2009, a taxa de ocupação das unidades hoteleiras madrilenas, segundo um estudo da Trivago.

A euforia dos adeptos britânicos está também a impactar a oferta de voos entre o Reino Unido e Madrid. Na sexta-feira passada, dia 10 de maio, já era impossível obter voos para essas datas a partir do Reino Unido para Madrid por menos de 700 euros.

A Iberia e outras companhias aéreas estão já a pensar reforçar a oferta de voos regulares a partir de Londres e de outras cidades inglesas para a capital espanhola.

A final da Champions League é o segundo evento no futebol mundial, sendo apenas superado por uma final do Campeonato Mundial do desporto rei.

Diversos estudos apontam que esta final da Champions League poderá gerar um impacto económico positivo de mais de 50 milhões de euros para Madrid.