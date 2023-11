A Finsolutia anuncia a expansão da plataforma de gestão de créditos (4 Sight) para novos mercados. “O foco são os mercados de maior dimensão e com maior fragmentação: França, Alemanha e Reino Unido”, refere a empresa.

10 Novembro 2023, 10h10

O Portugal Fintech Report distingue a plataforma 4 Sight, da Finsolutia, destinada às instituições que operam na cadeia de valor de gestão de empréstimos, utilizada em Portugal e Espanha e que, em breve, chegará a novos destinos.

A Finsolutia figura, pelo segundo ano consecutivo, no Portugal Fintech Report. “Esta nomeação é o reconhecimento da credibilidade, competência e inovação da empresa. Desde a sua criação, em 2007, que a Finsolutia, graças ao talento e dedicação da sua equipa, tem-se diferenciado no mercado pela sua atitude inovadora”, refere no comunicado Miguel Madeira, Partner & Executive Managing Director e Head of IT & Business Solutions da Finsolutia.

“A plataforma tecnológica de próxima geração 4 Sight, única e segura, foi adotada por alguns dos principais stakeholders do sistema financeiro ibérico para melhorar os seus processos de originação e gestão de créditos e ativos imobiliários. No âmbito do seu plano estratégico de crescimento, a Finsolutia vai expandir a sua oferta para novas geografias na Europa.”, acrescenta a empresa.

“Estamos com processos bastante adiantados com vista à internacionalização da nossa tecnologia para outros países, reforçando a nossa presença internacional”, adianta Miguel Madeira.

Atualmente a Finsolutia dispõe de escritórios em Lisboa, Porto e Madrid, onde trabalham mais de 350 profissionais que têm sob a sua gestão cerca de 6 mil milhões de euros em ativos e que, diariamente, trabalham com alguns dos maiores investidores institucionais na área do crédito e do imobiliário, bem como com diversas instituições financeiras de renome nos dois países.