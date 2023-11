Com a abertura do novo hub ampliado na capital portuguesa, pensada de forma a dar resposta “ao forte e rápido crescimento registado no mercado nacional”, a plataforma europeia de gestão de despesas passa a somar nove escritórios em espaço europeu.

6 Novembro 2023, 20h57

A Pleo anunciou a inauguração de um novo hub em Lisboa, dando mais um passo na sua estratégia de expansão.

Com a abertura do novo hub ampliado na capital portuguesa, pensada de forma a dar resposta “ao forte e rápido crescimento registado no mercado nacional”, a plataforma europeia de gestão de despesas passa a somar nove escritórios em espaço europeu.

Em nota enviada hoje à imprensa, a Pleo explica que “o novo hub ampliado de Lisboa irá evoluir de um centro de vendas criado para a equipa comercial para acelerar a progressão de carreira dentro da empresa, para um espaço que incorpora todas as funções que acompanham a experiência do cliente”.

A Pleo pretende reforçar a aposta na ajuda às empresas portuguesas para “encontrarem soluções inovadoras e modernas” necessárias para a consolidação e gestão de despesas empresariais, somando já uma base de clientes de 30.000 empresas em toda a Europa.

Arun Mani, Chief Revenue Officer da Pleom sublinha que, “ao longo dos últimos anos, Portugal emergiu como um centro fintech de referência na Europa, repleto de negócios inovadores e com visão de futuro”, pelo que “foi sempre um passo fundamental” na estratégia de expansão” da empresa.

“Vemos um enorme potencial de crescimento, uma vez que a gestão de despesas é atualmente uma das tarefas que mais tempo e recursos consome para as empresas portuguesas. Já trabalhamos com cerca de 30.000 empresas clientes em dezasseis mercados, número que irá crescer com as novas colaborações no mercado português”, continua o mesmo responsável, citado na nota de imprensa.

“O nosso objetivo é acelerar o nosso crescimento, disponibilizando a Pleo a ainda mais empresas com visão de futuro em Portugal, que é um mercado chave para nós. Relativamente ao hub, acreditamos que a pertença é fundamental para a forma como os nossos colaboradores evoluem na Pleo – e queremos proporcionar às pessoas as instalações certas para que possam desempenhar melhor o seu trabalho. Esta é uma das razões pela qual investimos tanto no nosso novo hub em Lisboa, e queremos garantir que todos tenham a configuração certa, não apenas em termos de espaço para trabalhar, mas também de áreas para se reunirem com equipas, para celebrarem vitórias e debaterem ideias de forma criativa”, acrescenta.

No evento de inauguração do novo hub estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, bem como vários stakeholders do ecossistema empresarial, como a Startup Portugal e a Portugal Fintech.

Citado no mesmo comunicado, Carlos Moedas sublinha que, “nos últimos dois anos, Lisboa tem vindo a assistir a um crescimento extraordinário na sua capacidade em atrair empresas inovadoras”, recordando os “12 os unicórnios que decidiram instalar-se em Lisboa” desde que a Unicorn Factory foi criada”.

Localizado “no coração do distrito financeiro de Lisboa, na Rua Duque de Palmela, num edifício de 7 andares com 1.400 m²”, o novo hub da Pleo tem capacidade para 300 pessoas, garantindo “as condições necessárias para os atuais e futuros clientes e colaboradores, sobretudo depois de a equipa da Pleo em Lisboa ter mais do que duplicado desde a entrada da empresa em Portugal em julho de 2022”, sublinha a empresa na nota.