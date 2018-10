Fiona Hill, a mulher que ‘explica’ Putin a Donald Trump

Helsínquia, capital da Finlândia, a meio do mês de junho, no palácio presidencial: os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, Donald Trump e Vladimir Putin, encontravam-se para uma das cimeiras mais aguardadas do planeta: seriam aqueles dois homens amigos e iriam rir-se das suas próprias private jokes ou seriam inimigos e iriam lançar o planeta na sua última e definitiva guerra?

Ao lado de Trump, ou por ali perto, uma mulher: Fiona Hill, que tem por função explicar a Trump aquilo que ele precisa de saber sobre Vladimir Putin, sobre a Rússia e sobre a União Soviética – é bom que os presidentes norte-americanos tenham uma visão geral sobre os assuntos.

Não era a primeira vez que Fiona Hill se encontrava com Putin: alguns anos antes, a mulher que se juntou ao Conselho de Segurança Nacional dois meses depois de Trump chegar à Casa Branca (como especialista em assuntos russos e europeus) esteve com o presidente russo três dias depois de terroristas chechenos terem matado mais de 300 pessoas numa escola de Beslan, a 3 de setembro de 2004. Hill fazia parte de uma delegação ocidental convidada a ir a Moscovo ouvir o que o Kremlin tinha a dizer sobre o terrível assunto.

Desta vez, em Helsínquia, o grupo era mais restrito: Fiona Hill sentou-se entre o chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly e o secretário de Estado Mike Pompeo durante um almoço de trabalho com diplomatas. Estava ali porque a Casa Branca está convencida que ela é uma das pessoas no mundo que melhor entende Putin – o que pode ser uma mais-valia enorme para a política externa norte-americana.

Durante quase duas décadas Hill seguiu a trajetória de Putin: desde os tempos caóticos dos anos que se seguiram a Boris Yeltsin – o homem que ‘pescou’ Putin para a ribalta do poder russo – até ter atingido uma posição que muitos consideram ser o regresso do czarismo, um bocadinho mais moderno que o tradicional, mas não muito.

Isso foi suficiente para elevar Fiona Hill à condição de árbitro entre duas fações que se digladiam no interior da Casa Branca: os que admiram o homem-forte do Kremlin por ter mão num país ‘impossível’; e os que o consideram um inimigo, se possível a abater.

Trump conferiu consideráveis quantidades de autoridade a uma mulher que não possui nenhum dos marcadores usuais entre os que conseguem atingir o estrelato da influência junto da administração Trump: filha de um mineiro de carvão, Hill não é bilionária, não é regular nas notícias da Fox News, não joga golfe e não perde tempo com tweets. E também não é pelo menos que se saiba publicamente filiada no Partido Republicano.

Aparentemente, uma das funções de Fiona Hill é contrariar os instintos de Trump, que inevitavelmente o levam a preferir autocratas e ditadores, onde se inclui Vladimir Putin, em detrimento de líderes que percam demasiado tempo com diálogos, debates e todas essas perdas de tempo desnecessárias.

Segundo alguns analistas, Trump acabou por sancionar uma política para a Rússia que está totalmente em desacordo com seus próprios princípios. Fiona Hill não é um ‘falcão’ anti-Rússia, um termo que sugere um desejo de guerra, mas uma ‘realista’ que não quer ser enganada pelo russos, mas não tem por eles qualquer animosidade à priori. E não está disponível para se deixar enredar pelos tweets de Trump ou pelas demonstrações barrocas de deslealdade que regularmente emanam da Casa Branca – o que tem sido, para já, suficiente para manter o seu emprego num lugar, a Casa Branca, onde os despedimentos são mais que constantes.

A sua ascensão não foi recebida por todos: quando entrou para a autoridade da segurança, a NSC, muitos acharam que uma filha de um mineiro do condado de Durham não seria a pessoa certa. Para uma sociedade ainda ligada a restrições classistas, era notável que uma mulher de ascendências muito modestas conseguisse alcançar os mais altos escalões da sociedade norte-americana.

Hill nasceu na Inglaterra no final de 1965, em Auckland, uma cidade industrial no nordeste, conhecida como um grande centro eclesiástico. Na década de 1960, Hill cresceu no que mais tarde chamaria uma casa de classe trabalhadora. A sua mãe, June, era parteira do Bishop Auckland General Hospital, e o pai, Alfred, trabalhava na mina de carvão de Woolley Colliery. Para todos os efeitos, uma região onde as escolas eram muito fracas.

Nos ambos 80 candidatou-se a Oxford, experiência que recordaria mais tarde como levemente traumática: durante a entrevista na universidade, “gozaram-me pelo meu sotaque e pela jeito forma como estava vestido”, disse Hill a um jornal. “Foi a experiência mais embaraçosa e terrível que já tive na minha vida”.

Hill entrou na Universidade de St. Andrews, Escócia, onde estudou russo e História. Mais tarde, passou dois anos a estudar russo no Instituto Maurice Thorez de Línguas Estrangeiras, em Moscovo.

Incentivada por um académico norte-americano que conheceu durante o estágio, Hill candidatou-se e foi admitida na Kennedy School of Government, de Harvard, onde chegou em 1991, o sítio certo para quem procura trabalhar ‘em rede’.

Enquanto tirava o seu PhD em Harvard (em 1998), viajou repetidamente para a Rússia, incluindo regiões como a Chechénia e o Cáucaso. Durante esse tempo, conheceu o seu futuro marido, Kenneth Keen, sócio no escritório de Washington do Boston Consulting Group, a influente empresa onde Mitt Romney – futuro candidato do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos em 2012 – conseguiu o seu primeiro emprego.

A tese do PhD era clara: ‘Em Busca da Grande Rússia: elites, ideias, poder, Estado e o passado pré-revolucionário na nova Rússia, 1991-1996’. Aí se pode ler, algures, que “as elites políticas da Rússia buscam “inspiração dos seus pares do final da Rússia imperial”, em particular no que se refere a “restaurar as glórias do passado e manter o estatuto geopolítico da Rússia como uma grande potência”.

Num quadro em que o ocidente estava à espera que a Rússia pós-soviética seguisse em frente e declarasse uma rutura definitiva com o seu próprio passado, Fiona Hill dizia, e explicava porquê, que iria ser tudo ao contrário. A realidade veio dar-lhe razão e talvez a presença de uma profunda especialista junto de Trump seja uma boa notícia. E aquilo que vai separando o ocidente de um desastre desnecessário.