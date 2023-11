A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) está a alertar para e-mails fraudulentos que estão a ser enviados a contribuintes sobre um ‘pagamento em atraso’ pedindo-lhes que efetuem uma transferência bancária.

15 Novembro 2023, 20h13

“A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT, referentes um eventual pagamento em atraso, nas quais é pedido que se efetue uma transferência bancária”, refere a alerta de segurança publicado no Portal das Finanças.

Como faz habitualmente, a AT partilha um exemplo das mensagens fraudulentas que estão a ser enviadas sendo que, neste caso, é dito ao contribuinte que ele tem uma quantia em euros “sobre pagamentos tardios pelo imposto de renda para o ano 2022-2023”.

“Para evitar custos adicionais, pedimos que você pague isso imediatamente”, diz a mesma mensagem fraudulenta que ainda acrescenta que este é o “último lembrete” e que depois “haverá custos extras”.

A mensagem termina com a indicação do IBAN para o qual deve ser efetuada a transferência.

A AT sublinha que este tipo de mensagens são falsas e devem ser ignoradas, alertando o contribuinte para não efetuar a operação.

Desde o início deste ano, a AT já fez 11 alertas deste género.