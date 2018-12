Fitch melhora rating de longo prazo da Brisa

A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) informa em comunicado enviado à CMVM que “a agência de rating Fitch Ratings fez um upgrade da notação de rating de longo prazo da BCR de ‘BBB+’ para ‘A-’ sendo o Outlook ‘Estável’. A notação de curto prazo foi reafirmada em ‘F2’.

Este nível de rating da BCR reflete o crescimento sustentado do tráfego e o desempenho financeiro da empresa.

As agências de rating internacionais têm vindo a aumentar os ratings das empresas nacionais, depois de constatarem que a envolvente dá garantias de desenvolvimento económico e de o Estado estar a apresentar valores macro-económicos favoráveis.

Recorde-se que no final do exercício passado, os lucros da Brisa cresceram 48,4% face ao ano anterior, atingindo os 136 milhões de euros. A empresa arrecadou mais de 550 milhões com as receitas vindas das portagens.

O tráfego contribuiu para este desempenho, crescendo 7,1% face ao período homólogo.