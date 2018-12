Fitch sobe rating da CGD para segundo nível de lixo, mas com outlook positivo

A Fitch subiu o rating da Caixa Geral de Depósitos para BB (estava em BB-). Esta subida do rating em um nível deixa ainda a dívida do banco na categoria de investimento especulativo, a dois patamares de sair do “lixo”.

Mas ao contrário do BCP, que viu hoje o rating subir para a mesma categoria da CGD; a Fitch passou o “outlook” para positivo.

A Fitch Ratings elevou a classificação da Caixa Geral de Depósitos, de emissor de dívida Longo Prazo (Long Term Issuer Default Rating – IDR) de ‘BB-‘ para ‘BB’ e o Rating de Viabilidade (Viability Rating) de ‘bb-‘ para ‘bb’ . O Outlook da dívida de longo prazo (IDR) é Positivo.

A actualização reflete o contínuo progresso da CGD na execução do seu plano de reestruturação ao longo dos últimos 12 meses, o que levou a melhorias notáveis ​​na qualidade dos ativos, rentabilidade operacional e melhorias na base de capital. “Acreditamos que a melhoria do ambiente operacional em Portugal tem apoiado a redução dos ativos problemáticos e facilitou a concretização dos objetivos estratégicos da CGD até à data”, diz a Fitch.

O Outlook Positivo reflete as expectativas da Fitch de que a CGD continuará a cumprir o plano de reestruturação acordado com a Comissão Europeia no âmbito da recapitalização do banco em 2017. Este plano inclui metas ambiciosas ao nível da melhoria da qualidade de ativos, capital e rentabilidade.

Os ratings da CGD continuam no entanto a reflectir a fraca qualidade dos seus activos e a rentabilidade core, isto apesar de ambos terem melhorado durante os 12-18 meses, graças à capacidade da administração para cumprir as metas estabelecidas.

O progresso adicional no plano de reestruturação será uma consideração importante da classificação futura em termos de rating. Os ratings também levam em consideração o reforço dos rácios de capital da CGD e o rácio de liquidez aceitável, diz a Fitch.

(em atualização)