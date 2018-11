Fluxo de passageiros nos aeroportos aumenta 17% e atinge 53 milhões de euros

No ano passado, os aumentos no número de passageiros transportados foram transversais aos vários modos, com especial destaque para o aéreo, que registou uma subida de 16,5%, sendo que em 2016 o aumento foi de 14,3%, de acordo com as Estatísticas dos Transportes e Comunicações 2017 do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgadas esta sexta-feira, dia 9 de novembro.

Destaque ainda para os aumentos de 6% no transporte por comboio, que havia subido 2,7% em 2016, de 5,1% no metropolitano, revelando uma desaceleração face ao aumento de 5,3% em 2016 e de 5,5% nas vias fluviais, quando no anterior a subida foi de 3,6%.

As empresas do setor de Transportes e Armazenagem registaram uma aceleração no crescimento do volume de negócios de 10,4% em 2017, que compara com o crescimento de 3,9% no ano anterior. O volume de negócios ascendeu a 20,3 mil milhões de euros, segundo o INE.

Estes dados apontam ainda que o número de clientes do serviço de internet em banda larga fixa, residenciais e não residenciais, continuou a crescer, numa subida de 5,3%, que no ano anterior havia sido de 6,6% e atingiu 3,4 milhões. O volume de tráfego associado ao acesso à internet por banda larga (acessos fixos e móveis) evidenciou aceleração em 2017 ao crescer 34,1%, quando em 2016 a progressão foi de 24,6%.