FMI disponibiliza 57 mil milhões de dólares para apoio à Argentina

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou aumentar o valor do empréstimo à Argentina para 57,1 mil milhões de dólares (cerca de 48 mil milhões de euros).

O FMI concordou em fornecer um socorro maior e mais rápido à Argentina do que estava inicialmente planeado, devido ao pedido do presidente argentino, Muricio Macri.

O financiamento, que era inicialmente de 7,1 mil milhões de dólares (cerca de seis mil milhões de euros) não foi suficiente para restaurar a economia do país que enfrenta uma crise.

Christine Lagarde, presidente do FMI, afirmou, numa conferência de imprensa em Nova Iorque, com o economista argentino, Dujovne, que o banco central da Argentina concordou em intervir no mercado cambial apenas no caso de circunstâncias extremas, e que a nova quantia vai ajudar o Governo de Buenos Aires a enfrentar os seus desafios económicos.

O povo argentino contesta não só a gestão feita por Macri que levou à crise económica e a sua decisão de recorrer ao apoio internacional, mas também acusa o FMI de encorajar políticas que conduziram à crise.

Segundo um relatório da unidade interna de auditoria do Fundo, o apoio inicial falhou, pois não foi feito o controlo necessário das reformas económicas. Estas foram subestimadas ao mesmo tempo que o Fundo continuava a emprestar dinheiro à Argentina. No fim, o peso tornou-se insustentável.

“O FMI não pressionou as autoridades para uma mudança radical de política e em dezembro de 2001 cortou o apoio financeiro à Argentina”, lê-se no documento.

Atualmente, um em cada cinco argentinos está desempregado e a taxa de pobreza disparou. O FMI admitiu que fez vários erros que contribuíram para a implosão económica do país.