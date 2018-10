FMI prevê colapso total da economia venezuelana

O colapso da economia venezuelana não dá sinais de melhoria, de acordo com as últimas previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI), que alerta para o risco de uma perda de 60% da riqueza per capita entre 2013 e 2023, uma figura que se assemelha à história recente de empobrecimento sofrida pela população de países em guerra, enquanto a hiperinflação no país sul-americano atingirá 10.000.000% até 2019.

Um país com estas caraterísticas só existe em sistemas matemáticos: não é possível no mundo real – antes disso, alguma coisa tem de suceder. Mas o FMI diz ainda, no relatório ‘Perspetivas para a Economia Mundial’, que o PIB da Venezuela irá registar este ano uma contração de 18%, estendendo-se pelo menos nos cinco anos seguintes, após o declínio de 14% observado em 2017.

No longo prazo, o FMI prevê que o país da América do Sul continuará em recessão durante todo o horizonte onde chegam as suas projeções, registando uma queda anual do PIB de 1,5% em 2023.

Desta forma, o mercado de trabalho venezuelano vai aprofundar a sua deterioração nos próximos dois anos, com uma taxa de desemprego de 34,3% neste ano e de 38% em 2019, que atingirá 45,2% até 2023.

Em termos de preços, o FMI observa que a Venezuela fez uma redenominação monetária, removendo cinco zeros do ‘bolívar fuerte’, substituído pelo bolívar soberano’, equivalente a 100.000 bolívares fuertes.

“É esperada uma rápida piora hiperinflação na Venezuela devido ao financiamento monetário de grandes défices fiscais e da perda de confiança na moeda“, disse o FMI na sua análise da situação no país, cujos dados foram excluídos do cálculo global da região da América Latina para evitar distorções.

Dessa forma, a hiperinflação venezuelana atingirá 1.370.000% em 2018 e saltará para 10.000.000% no ano que vem.

Por outro lado, o FMI estimou que a riqueza per capita da Venezuela caiu “mais de 35%” entre 2013 e 2017 e prevê um colapso de cerca de 60% do PIB per capita entre 2013 e 2023, um número que colocaria o empobrecimento para Venezuela em níveis semelhantes ao registado pelos países em guerra ou revoluções entre 1960 e 2017, incluindo os casos do Irão entre 1976 e 1981, o Iraque entre 1999 e 2003, o Azerbaijão entre 1990 e 1995 e a Líbia entre 2010 e 2011.