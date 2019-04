FMI vê dívida pública portuguesa a descer para 103% do PIB só em 2024

O Fundo Monetário Internacional (FMI) antecipa que a dívida pública portuguesa desça para perto de 103% do PIB em 2024, um ano depois do previsto em outubro, segundo o ‘Fiscal Monitor’ divulgado esta quarta-feira

No relatório com as previsões orçamentais, o FMI prevê que a dívida pública portuguesa fique em 119,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, enquanto o Governo espera uma redução do rácio da dívida no PIB para 118,5% este ano.

Quanto às projeções até 2024, o Fundo prevê que a dívida pública portuguesa desça 18,7 pontos percentuais entre 2018 e 2024, passando de 121,4% para 102,7%.

As previsões de hoje representam uma ligeira deterioração face às projeções de outubro, quando o FMI antecipava uma redução de 22,9 pontos percentuais entre 2017 e 2023. No Programa de Estabilidade 2018-2022, o Governo estimava uma redução da dívida pública de 23,6 pontos percentuais do PIB, mas em cinco anos (até 102% em 2022).