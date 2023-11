Com o propósito de alimentar as bibliotecas de 5 mil instituições de solidariedade, esta iniciativa convida todos os clientes Fnac a doarem livros usados nas suas lojas (com exceção nos aeroportos), entre 15 de novembro e 20 de dezembro.

18 Novembro 2023, 13h29

A Fnac e a Entrajuda, organização sem fins lucrativos dedicada à solidariedade social, lançaram a campanha de responsabilidade social ‘Dá um livro usado e muda um Natal para sempre’.

O objetivo é democratizar o acesso a recursos culturais que contribuam para a inclusão social e o combate à pobreza cultural.

Os livros recolhidos nas lojas Fnac serão entregues à Entrajuda, que no âmbito do Banco de Bens Doados, fará depois uma triagem criteriosa: os livros em boas condições serão encaminhados para instituições de solidariedade ganhando novos leitores e os livros em condições mais precárias seguirão para reciclagem no âmbito da campanha ‘Papel por Alimentos’ do Banco Alimentar, em que o papel é convertido em bens alimentares a distribuir pelos mais carenciados.