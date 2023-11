Com esta reunião, a FNE pretende reforçar a sua preocupação com as “condições de trabalho destes profissionais, que se encontram em mobilidade e a contrato em agrupamentos de escola de todo o país”, revela a FNE.

6 Novembro 2023, 17h12

A Federação Nacional da Educação (FNE) vai marcar presença na reunião de amanhã no ministério da Educação, para discutir matérias relativas aos técnicos superiores especializados e a consolidação das mobilidades.

Nesta reunião a FNE vai “relembrar à tutela que a ausência de propostas e soluções relativas à mobilidade e à abertura de concurso para estes técnicos constitui uma fonte de instabilidade e precariedade, indesejáveis nas escolas”, afirma a entidade em comunicado.

Este reunião acontece no seguimento das insistências da FNE junto do ministério da Educação. No final do encontro, a FNE vai estar disponível para prestar declarações.