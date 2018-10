“Foi Albuquerque que criou o atual modelo de mobilidade do qual a TAP se aproveita para praticar preços excessivos”, lembra BE

O BE diz que foi Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, a criar o atual modelo de mobilidade que tem sido usado pela TAP para obter lucro. O dirigente bloquista madeirense, Paulino ascensão, refere ainda que a TAP tem aproveitado a liberalização da rota da Madeira para praticar preços excessivos, desafiando o líder do executivo madeirense, a fazer alguma coisa, caso “não esteja satisfeito” no sentido de se restabelecer o serviço público na ligação aérea com o Continente.

“A liberalização foi uma escolha do PSD e se Miguel Albuquerque não está satisfeito com as consequências, assuma as a sua responsabilidade, reverta a situação e estabeleça de novo regras de serviço público”, desafiou Paulino Ascensão, que realça que a companhia aérea se tem aproveitado desta decisão para praticar preços excessivos.

O bloquista afirma que “a maior responsabilidade” recai sobre aqueles que “criaram as condições” que permitem à TAP praticar estes preços excessivos e também de quem criou o atual modelo de mobilidade.

“A responsabilidade maior é do PSD e dos demais partidos (PS, CDS e JPP) que continuam a apoiar a liberalização e estão mais preocupados com os interesses dos privados que com os dos madeirenses em geral”, reforça o dirigente do BE Madeira.