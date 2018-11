Foi contactado sobre recuperação de um crédito antigo? Saiba o que fazer

Durante um período difícil na minha vida, fiquei desempregado, não consegui pagar algumas prestações de um crédito pessoal que tinha contraído anteriormente a essa situação. Entretanto, já recuperei a minha estabilidade profissional e estou a tentar pagar as prestações em dívida. Esta semana, no entanto, recebi uma carta de uma empresa de recuperação de crédito. Fiquei surpreendido, pois desconheço como funciona a recuperação de crédito?

A recuperação de crédito pretende recuperar o valor em dívida através de ações de cobrança que poderão ser efetuadas por meio de carta, telefone, correio eletrónico ou de ações de execução.

De acordo com regulamentação do Banco de Portugal, as instituições de crédito e os prestadores de serviços de gestão do incumprimento não devem atuar, junto de consumidores em risco de incumprimento ou em mora, de modo desleal, excessivo ou desproporcionado.

Referimo-nos especificamente ao seguinte:

Transmissão informação errada, pouco rigorosa ou enganosa ao consumidor;

Identificação insuficiente da instituição de crédito ou prestador de serviços ou ainda a ausência de indicação dos respetivos elementos de contacto;

Comunicação de teor agressivo ou intimidatório ao consumidor;

Contactos desenvolvidos no horário compreendido entre as 22 e as 9 horas

Comunicações dirigidas a endereço, número telefónico ou outro elemento de contacto que não tenha sido disponibilizado pelo consumidor à instituição de crédito.

Quem pode efetuar a recuperação de crédito?

A cobrança de créditos pode ser realizada pelo próprio enquanto credor (ou pelos seus trabalhadores) ou por advogado ou solicitador na sua qualidade de representante de interesses de terceiros, exercida de forma profissional.

Existem exceções, tais como as atividades legalmente regulamentadas das sociedades de factoring e das empresas que adquiriram os créditos.

No ato de cobrança, o consumidor devedor pode e deve exigir um documento de identificação para apurar com quem está verdadeiramente a falar. Se tal for recusado pode apresentar queixa junto das entidades policiais.

Informe-se no portal GASDECO.