Foi prejudicado pela falência da companhia Primera Air? Saiba como ser compensado

A companhia de aviação “low-cost” Primera Air declarou falência e cancelou todos os voos a partir de hoje, afetando milhares de passageiros na Europa, incluindo Portugal. A empresa AirHelp, especializada no apoio a pedidos de compensações por perturbações em voos, emitiu um comunicado em que explica o que devem fazer os passageiros prejudicados pela falência da companhia aérea dinamarquesa para serem compensados.

“Os passageiros têm direito a reembolso quando reservam o voo através de uma agência de viagens ou de uma companhia aérea parceira. As agências de viagens ou as companhias aéreas parceiras podem ser responsáveis ​​se os voos estiverem cobertos por planos de seguro de viagem, ao passo que, no caso de férias organizadas, a cobertura deve ser garantida”, informa Bernardo Pinto, especialista da AirHelp, no comunicado.

“Outra opção de compensação é para passageiros que reservaram diretamente com a Primera Air e pagaram com cartão de crédito. O pagamento pode ser anulado antes de ser creditado na conta da companhia aérea. Mesmo que os montantes já tenham sido debitados, tratando-se de um caso de falência é possível conseguir o reembolso. Para isso, o passageiro deve enviar um documento para a respetiva empresa/banco emissora do cartão de crédito, que certifica o pedido mal sucedido da companhia aérea”, acrescenta.